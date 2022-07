Stoffel Vandoorne houdt met nieuwe topvijfnotering uitzicht op de wereldtitel in Formule E

Stoffel Vandoorne blijft de goede noteringen opstapelen in de Formule E. De wereldtitel ligt nog altijd binnen bereik.

Met zijn tweede plaats in de race van zaterdag had Stoffel Vandoorne al een stap gezet richting de wereldtitel. In de tweede ePrix van Londen diende de Belg van Mercedes dan wel te bevestigen. Vandoorne slaagde er echter niet in om door te stoten naar de laatste fase van de kwalificaties en moest de race aanvatten op een dertiende positie. De pole was voor Jake Dennis van Andretti.

OVERWINNING VOOR DI GRASSI

Lucas di Grassi van Venturi vertrok naast hem op de eerste rij en de strijd om de overwinning ging ook vooral tussen die twee. De Braziliaan was de enige rijder die Dennis kon passeren en die positie kon vasthouden. Di Grassi pakte dus de zege, voor Dennis en de derde plaats voor Nick de Vries was al een opsteker voor Mercedes.

Daar kwam nog extra goed nieuws bij namens Stoffel Vandoorne, die een prima inhaalrace reed en nog aardig wat plaatsen goedmaakte. Vandoorne sleepte er zo een mooie vierde plaats uit. Bovendien werd Evans, de grootste concurrent voor Vandoorne in het WK, teruggeslagen naar het achterveld. De ontknoping is voor binnen twee weken in Seoul.