Ex-F1-wedstrijddirecteur Michael Masi: "Ik kreeg doodsbedreigingen na Abu Dhabi"

Michael Masi heeft doodsbedreigingen gekregen naar de GP van Abu Dhabi aan het einde van het vorige F1-seizoen. Dat vertelde hij aan de Australische The Daily Telegraph.

Op het einde van het vorige F1-seizoen was er een crash van Nicholas Latifi op enkele ronden van het einde. Er kwam een safety car. Toenmalig wedstrijddirecteur Michael Masi besliste om de gedubbelde rijders zich te laten ontdubbelen, zodat ze nog 1 ronde konden racen. Max Verstappen maakte daar handig gebruik van, snelde Lewis Hamilton nog voorbij en reed zo naar zijn 1e wereldtitel. Bij Mercedes waren ze in alle staten.

"Er waren donkere dagen", zei Masi aan de Australische The Daily Telegraph. "Ik voelde me als de meeste gehate persoon op de wereld. Ook kreeg ik doodsbedreigingen. Mensen dreigden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen."

100'EN BERICHTEN

"2 dagen na de race in Abu Dhabi liep ik rond in de straten van Londen", ging Masi verder. "Ik begon over mijn schouders te kijken en vroeg me af of de mensen achter mij me zouden beginnen aanvallen."

"Ik kreeg 100'en berichten. Ze waren schokkend, racistisch, beledigend en gemeen en de mensen scholden me uit. Ook waren er doodsbedreigingen. Dat ging alsmaar door. Op Facebook kreeg ik berichten en ook op LinkedIn. Zelfs daar kreeg ik dat soort berichten. Je zou denken dat dat een professioneel account is."