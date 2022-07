Stoffel Vandoorne is 2e in Londen en doet een uitstekende zaak voor het WK

Stoffel Vandoorne heeft een uitstekende zaak gedaan in de Formule E. Hij finishte als 2e en zijn concurrenten in de WK-tussenstand lieten steken vallen.

Na de kwalificaties kon Stoffel Vandoorne al tevreden zijn in Londen. Hij was 2e en zijn dichtste concurrenten in de WK-tussenstand moesten ver in het pak vertrekken. Edoardo Mortara vertrok op plaats 9. Mitch Evans op 14.

De polepositie was voor thuisrijder Jake Dennis en die verzilverde hij. Vandoorne volgde hem in het zog en wist dat hij niet te veel risico's moest nemen. Ze reden samen onverstoord naar de finish. Dennis op 1. Vandoorne op 2. Achter hen was Vandoornes ploegmaat Nyck de Vries een extra buffer. Hij reed naar plaats 3.

Evans reed uiteindelijk nog naar plaat 6. Voor Mortara werd de race een teleurstelling. In het slot geraakte hij betrokken in een crash. Daardoor reed hij achterin over de streep.

In de WK-tussenstand heeft Vandoorne 26 punten voorsprong op Evans. Mortara staat nog eens 3 punten verder. In totaal zijn er nog 3 ePrixs. In Londen volgt nog 1 en in het weekend van 13 en 14 augustus staan er nog 2 gepland in Seoel.