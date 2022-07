Regen zorgt voor een verrassing tijdens de laatste vrije training in Hongarije

Nicholas Latifi heeft de beste tijd neergezet tijdens de laatste vrije training in de GP van Hongarije. Het was een vrije training die in de regen doorging.

Op vrijdag was het zonnig. Op zaterdag kregen de F1-piloten regen. De teams moesten tijdens de laatste vrije training dus hun full wets bovenhalen.

De rijders hadden het lastig om op het circuit te blijven. Pierre Gasly schoof van de baan. Beide Mercedes-rijders hadden problemen om grip te vinden. Ook Charles Leclerc spinde in een bocht. Op het einde van de sessie was er nog een rode vlag. Sebastian Vettel was gecrasht, maar zonder al te veel erg.

Leclerc has a moment coming out of Turn 3



He nails a perfect 360° and then nonchalantly goes on his way!

We have a red flag



Seb has spun off into the barriers at Turn 10 - he's ok, just bruised pride

Uiteindelijk gaf het regenweer een verrassing. Na een uur had Nicholas Latifi de snelste tijd. Leclerc en Alexander Albon reden respectievelijk de 2e en 3e tijd. De 4e tijd was voor Max Verstappen.