George Russell verrast tijdens de kwalificaties in Hongarije en pakt de pole

George Russell heeft de polepositie in de GP van Hongarije gewonnen. Hij was een zucht sneller dan het Ferrari-duo.

Tijdens de laatste vrije training lag het circuit er nog nat bij, maar tijdens de kwalificaties was het kurkdroog. Zo lag de favorietenrol niet bij Max Verstappen, maar bij Ferrari.

Na Q1 waren we al Sebastian Vettel kwijt en in Q2 viel een verrassing. Sergio Perez kwam een halve tiende te kort. Nochtans had hij een snellere ronde neergezet, maar hij was buiten de track limits gegaan en die tijd werd geschrapt.

In Q3 leek het erop dat Ferrari de pole zou pakken. Carlos Sainz had de snelste tijd, maar in de laatste poging van George Russell ging hij nog 44 duizendsten onder de tijd van Sainz. Charles Leclerc zette de 3e tijd neer. WK-leider Max Verstappen had "no power" tijdens Q3 en zal vertrekken vanuit plaats 10.