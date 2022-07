🎥 Charles Leclerc de snelste tijdens de 2e vrije training in Hongarije

Enkele uren na de 1e vrije training kwamen de F1-piloten opnieuw in actie in Hongarije. De 2e vrije training stond op het programma.

Charles Leclerc zette al vroeg de snelste tijd neer. De tijd van Lando Norris was goed voor plaats 2. Carlos Sainz, de snelste tijdens de 1e vrije training was 3e. Max Verstappen legde beslag op plaats 4.

FP2 CLASSIFICATION



Leclerc finishes top with Norris, Sainz, and Verstappen not far behind #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/pSYjTk5nJ1