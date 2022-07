Carlos Sainz topt de snelst tijd tijdens de 1e vrije training in Hongarije

Een week na de GP van Frankrijk moest het F1-circus weer vol aan de bak. De GP van Hongarije stond op het programma. Als laatste GP voor de zomerbreak.

Tijdens de 1e vrije training had Charles Leclerc als 1e een hele tijd de snelste tijd. Over halfweg ging Charles Leclerc 1,5 tienden sneller.

In het laatste deel van de vrije training bleven de rijders snelle tijden neerzetten. Sainz verbeterde zijn tijd nog (1:18.750). Max Verstappen kwam nog het kortste bij hem in de buurt. Leclerc legde beslag op plaats 3.

Here's how FP1 finished 👀



Carlos Sainz tops the charts in our first session of the weekend 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1rTT9as4Y4