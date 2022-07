🎥 Viervoudig wereldkampioen stopt met Formule 1 eind 2022: "Hou van de sport, maar heb ook een leven naast de baan"

De Formule 1 zal aan het einde van 2022 afscheid moeten nemen van een viervoudig wereldkampioen. Dat afscheid werd door de rijder zelf aangekondigd via sociale media.

In een opvallend filmpje op zijn Instagrampagina verklaart Sebastian Vettel dat hij aan zijnl laatste maanden in de F1 bezig is. "Ik kondig hierbij aan dat ik stop met Formule 1 aan het einde van 2022. Ik zou waarschijnlijk een lange lijst met mensen moeten bedanken, maar ik vind het belangrijker dat ik de redenen achter mijn beslissing verklaar."

Die redenen zijn vooral in zijn privéleven te vinden. "Ik hou van deze sport, maar heb ook een leven naast de baan. De energie die vereist is om één te worden met de wagen en met het team, gaat niet langer samen met mijn leven als vader en echtgenoot."

Sebastian Vettel werd van 2010 tot en met 2013 vier keer op rij wereldkampioen Formule 1, telkens in een Red Bull. De Duitser reed voordien al in de F1 voor Sauber en Toro Rosso. Nadien zouden nog passages bij Ferrari en Aston Martin volgen.