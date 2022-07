Verstappen vindt net op tijd juiste afstelling en parkeert wagen voor Ferrari's in FP3

Na twee GP's zonder zege gaat Max Verstappen opnieuw op zoek naar een overwinning op het circuit van Le Castellet in Frankrijk.

In de eerste twee vrije oefensessies toonde Ferrari zich telkens het snelst. Eerst was Leclerc een tiende sneller dan Verstappen, daarna volgde Sainz en in FP 2 was de Spanjaard de snelste voor Leclerc en Verstappen. Ook beide Mercedes-bolides deden het met een 4e en een 5e stek niet slecht.

In FP3, de vrije training die het meeste gelijkt op de kwalificaties van zo dadelijk, wist Verstappen wel de snelste tijd neer te zetten. Sainz volgde op 3,5 tienden en nog eens 3 tienden later werd Leclerc derde. Ook beide Williams-bolides laten een goede indruk na terwijl er bij Alpine wel wat verschil zit tussen Alonso en Ocon.