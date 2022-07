Ferrari speelt ploegenspel optimaal en haalt pole met Leclerc, beide Red Bulls op 2 en 3

Twee weken na de GP van Oostenrijk verzamelde het F1-circus in Zuid-Frankrijk voor de GP van Frankrijk op het circuit Paul Ricard. Nadat Max Verstappen in de laatste vrije oefensessie drie tienden sneller was dan Charlers Leclerc, waren alle ogen gericht op de Red Bull van de Nederlander in de kwalificaties.

Maar Ferrari speelde het spel perfect in de laatste kwalificatiesessie. Sainz gaf zijn ploegmaat een tow op het lange rechte stuk waardoor Leclerc met veel snelheid zijn rondje verder kon afwerken.

Uiteindelijk was de Monegask drie tienden snelelr dan Verstappen. Sergio Perez parkeerde zijn bolide op de derde plek terwijl Sainz pas negende werd.

Ook Magnussen slaagde er opnieuw in om Q3 te bereiken maar daarin kon hij niemand achter zich laten. Norris toonde dat de McLaren ook opnieuw wat sneller is met een 5e plek.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪



A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏



Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6