Eerste trainingen GP van Frankrijk: Ferrari laat met zijn twee rijders de snelste tijden optekenen

De eerste vrije trainingen van de GP van Frankrijk zijn naar wens verloren voor Ferrari. De snelste tijden kwamen voornamelijk uit het kamp van de Italiaanse renstal.

In de eerste kwalificatiesessie was Charles Leclerc het snelste. Het was vooral een duel met Max Verstappen: zij tweeën waren duidelijk een pak sneller dan de rest. Uiteindelijk ging Leclerc nog 91 honderdsten van een seconde rapper dan Verstappen: een rondje van 1:33.930 draaide uit op de beste tijd.

MEER CONCURRENTIE IN FP2

Het was dus uitkijken of de tweede vrije training in een gelijkaardige strijd zou resulteren. Er waren toch ook enkele andere piloten die meer competitief waren, zoals Mercedes-rijders Russell en Hamilton en ook Ferrari-man Sainz. Het was zelfs de Spanjaard die de snelste tijd neerzette met 1:32.527.

Zo was Sainz een tiende van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. Ferrari mag zeker een goed gevoel overhouden na deze vrijdag. Verstappen was de derde snelste en Russell de vierde snelste man in de tweede training.