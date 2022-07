Thierry Neuville kent matige slotdag in Estland en eindigt op een 4e plaats

Thierry Neuville is op een 4e plaats geëindigd in de Rally van Estland. Op de slotdag kon hij niet meer opschuiven.

Na 3 dagen stond Thierry Neuville op plaats 4 in de Rally van Estland. Op de slotdag had hij nog 6 ritten om proberen op te schuiven, maar het werd een matige dag voor Neuville.

Neuville eindigde in 3 ritten op plaats 7. Ook was er een 4e en 5e tijd in 2 andere ritten. Tijdens de Power Stage was zijn voorruit volledig aangedampt en kon hij al snel weinig zien. Daardoor eindigde hij buiten de top 10 en kon hij geen extra WK-punten oprapen. Neuville bleef wel op een 4e plaats staan.

De winst was voor WK-leider Kalle Rovanperä. Hij won 13 van de 24 ritten. Zo verstevigt hij zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Hij heeft 83 punten voorsprong op Thierry Neuville die 2e blijft.