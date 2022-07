Nieuw-Zeelander verovert eerste zege van het seizoen in New York, Vandoorne 4e in Formule E

Afgelopen nacht werd de eerste grand prix Formule E van New York verreden maar het werd een einde in mineur.

Een racewedstrijd in de Verenigde Staten heeft altijd een net iets meer over the top-gehalte als andere grand prixs. Maar afgelopen nacht was het weer de spelbreker.

Na een tiental ronden gingen de hemelsluizen open en werd het natter en natter. De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy, die vanop de pole mocht starten, wist zijn wagen het snelste door de regen te sturen. Althans tot ronde 29 want toen werd de rode vlag gezwaaid door de organisatie die besliste dat verder racen niet meer mogelijk was.

Vandoorne startte in New York naast Cassidy maar moest nog twee wagens voorbij laten gaan tijdens de race waardoor hij pas vierde werd. In de WK-stand pakt Vandoorne wel 8 punten terug op leider Mortara. Vandoorne heeft nu 5 punten achterstand op de Zwitser. Zondagavond staat er nog een race in New York op het programma.