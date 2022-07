Geslaagd weekend voor Stoffel Vandoorne: hij neemt de WK-leiding over

Stoffel Vandoorne is 2e geëindigd in de 12e ePrix van het Formule E-seizoen. Ook neemt hij de WK-leiding over van Edoardo Mortara.

Na de kwalificaties moest Stoffel Vandoorne vanuit 6e positie vertrekken, maar hij kende een bliksemstart en legde beslag op de 3e plaats. Antonio Felix Da Costa verzilverde zijn polepositie. Op een 4e plaats reed ploegmaat Nyck de Vries. Die was in een hevig gevecht verwikkeld met Mitch Evans. Terwijl Vandoorne opschoof naar een 2e plaats. De zege kwam voor Da Costa niet meer in gevaar. Het is zijn 1e ePrix van het seizoen. Vandoorne reed als 2e over de finish. WK-leider Edoardo Mortara eindigde pas op een 10e plaats. Zo neemt Vandoorne de leiding in de WK-tussenstand. Hij heeft 11 punten voorsprong op Mortara.