Thierry Neuville moet na goed begin al enkele plaatsen inleveren in Estland

Na een goed begin heeft Thierry Neuville enkele plaatsen verloren in de Rally van Estland en ziet het er al een pak minder veelbelovend uit.

Neuville was de beste geweest in de shakedown. Een prima start, maar dat is uiteraard niet waar de grote verschillen gemaakt worden. Vrijdag stonden er twee lussen van vier ritten op het programma. Na die eerste lus stond Neuville op een vierde plek en was Elfyn Evans aan de leiding gegaan.

Aan het einde van de eerste volledige wedstrijddag was Neuville in zijn Hyundai nog een plaatsje gezakt. Toyota-rijder Lappi was hem immers nog voorbijgestoken. Dat betekent dat Neuville voorlopig in de Rally van Estland de top vijf afsluit.

AL MINUUT ACHTERSTAND

Naast die mindere positie in de ranking is ook het tijdsverlies al aanzienlijk: Neuville volgt op 1'12" van Rovanperä, die de leiding heeft overgenomen van Evans.