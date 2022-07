Sainz vliegt in brand, maar Ferrari domineert Verstappen in pittige race in Oostenrijk



Vrijdag en zaterdag was Max Verstappen heer en meester op de Red Bull Ring in Oostenrijk, maar op zondag kregen we een heel ander beeld te zien. Verstappen had zaterdag de sprintrace gewonnen en mocht dus ook op polepositie beginnen op zondag. En hij vertrok goed en hield zijn eerste plek vast. Russell duwde wat verder Perez naar achteren en kreeg uiteindelijk een tijdstraf, maar zou toch nog knap vierde eindigen na ploegmaat Hamilton. Leclerc haalt het Aan de kop had Verstappen het moeilijk en hij zag eerst Leclerc en daarna ook Sainz passeren. De Ferrari's leken op weg naar een een-tweetje, tot de bolide van Sainz in brand vloog. Leclerc won daardoor onbedreigd, terwijl Verstappen al bij al de schade beperkt en ruim leider blijft in de WK-tussenstand.



