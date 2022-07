Max Verstappen de beste op de eerste dag in Oostenrijk, teamgenoot is de pineut na inbreuk in kwalificaties

Na de eerste dag op de GP van Oostenrijk is Max Verstappen de meest tevreden man. Zijn teamgenoot is dat dan weer zeker niet.

De voortekenen waren al goed voor Verstappen in de eerste vrije training. Met een rondje van 01:06.302 was de WK-leider meer dan twee tienden van een seconde sneller dan Charles Leclerc. George Russell werd op vier tienden gereden, maar voor een Mercedes was de derde snelste tijd zeker niet slecht. Pérez was de vierde snelste in deze oefensessie.

De GP van Oostenrijk is een GP met een sprintrace en dus moesten er vrijdag al kwalificaties gereden worden. Bij het snelste rondje van Pérez in Q2 was er een inbreuk op de reglementen: de Mexicaan had de baanlimieten niet gerespecteerd. Daardoor werd besloten al zijn rondetijden uit Q3 te schrappen. Pérez zal de sprintrace pas kunnen aanvatten van op de dertiende plek.

LECLERC DICHTER BIJ VERSTAPPEN IN KWALIFICATIES

En dat terwijl zijn ploegmaat Max Verstappen van op de pole zal vertrekken in diezelfde sprintrace. Het was wel een hele spannende strijd om de pole. Leclerc leunde dichter aan bij Verstappen, maar het was toch de Nederlander die met 01:04.984 het snelst was. Sainz en Russell vertrekken van op de tweede rij in de sprintrace.