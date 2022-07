🎥 Primeur op Silverstone: Ferrari wint maar blundert ook in Formule 1, halo redt leven van Zhou bij zware crash

Wat een race op Silverstone! De overwinning van een Ferrari-rijder was meteen ook een primeur, maar de Italiaanse renstal moet zich toch eens buigen over de eigen tactiek met het oog op de WK-stand.

In de openingsronde ging Verstappen meteen voorbij polesitter Sainz, maar het grote verhaal was een zware crash die plaatsvond in het achterveld. Met vooral Zhou in een onfortuinlijke, maar ergens ook wel fortuinlijke rol. De Chinees werd de lucht ingekatapulteerd. Vermoedelijk redde de halo het leven van de Alfa Romeo-rijder.

Omdat er nog geen volledige ronde gereden was, mocht Sainz toch weer van op plek 1 aan de herstart beginnen. Verstappen stak hem in de loop van de race wel voorbij, maar zakte vanwege problemen weg en zou slechts als zevende eindigen. De teaminstructies van Ferrari zorgden ervoor dat Leclerc de koppositie overnam.

In het slot kwam er echter nog een safety car. Leclerc was de enige van de rijders vooraan die niet naar de pits geroepen werd door een setje verse banden. Sainz ging zijn ploegmaat weer voorbij en knalde naar zijn eerste zege in de Formule 1. Achter hem werd het nog een knotsgek spektakel in de strijd om de podiumplaatsen. Die gingen nog naar Pérez en Hamilton, Leclerc viel nog naast het podium.