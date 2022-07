Stoffel Vandoorne moet in Marrakesh leiding in de Formule E afstaan, rijder van Venturi Racing slaat dubbelslag

Een domper voor Stoffel Vandoorne. In de ePrix van Marrakesh heeft de Belg de leiding in de Formule E moeten afstaan.

De ePrix van Marrakesh was de eerste Formule E-race in net iets minder dan een maand. Stoffel Vandoorne moest in Marokko zijn positie als leider in de stand verdedigen, maar de kwalificaties werden geen succes. Hierdoor kon Vandoorne pas als 20ste op de startgrid vertrekken.

In de loop van de race slaagde de Belg van Mercedes er wel in om op te schuiven. Dan nog was het onvoldoende om de schade te beperken. Op een tiental ronden van het einde reed Vandoorne rond op een elfde plaats. Het werd uiteindelijk een achtste plek voor Vandoorne.

Het slechte nieuws voor hem was dat de overwinning naar Mortara, de rijder van Venturi, ging. Het was de hele race vooral een strijd tussen Mortara en Da Costa. Mortara kon Da Costa afhouden, de zege pakken en zo ook de leiding in de stand overnemen. Evans wipte nog naar de derde plaats in de race door in de laatste ronde Vergne voorbij te steken.