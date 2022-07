Polepositie op Silverstone is opsteker van formaat voor Ferrari-man, Verstappen tweede in kwalificaties

Max Verstappen niet de man die op Silverstone de polepositie heeft gepakt. Ferrari ging daar toch mee aan de haal, maar niet via de rijder die dat al zo vaak deed dit seizoen.

In de derde vrije training van de GP van Groot-Brittanië was het nochtans vooral Red Bull dat vertrouwen tankte. Het had in deze oefensessie de twee snelste tijden. Max Verstappen was de rapste met een rondje van 1:27.901, voor zijn teamgenoot Pérez. Leclerc voor Ferrari en Russell voor Mercedes reden het derde en vierde snelste rondje.

Voor al deze mannen draaide het wel vooral om de kwalificaties. De vroege uitvallers voor wie het niet de verhoopte kwalificaties zouden worden: Albon, Magnussen, Vettel, Schumacher en Stroll. Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo en Ocon waren de rijders die Q2 niet overleefden.

EERSTE POLE VOOR SAINZ

Nadien kon de strijd om de polepositie volledig losbarsten. Ferrari deed het iets beter dan Red Bull en legde beslag op posities 1 en 3. Carlos Sainz bezorgde zichzelf een ferme opsteker, in een seizoen met ups en vooral veel downs voor de Spanjaard. In de regen knalde Sainz met een tijd van 1:40.983 naar de eerste pole uit zijn carrière. Verstappen zal mee op de eerste startij starten. Achter hen Leclerc op plek 3 en Pérez op plek 4.