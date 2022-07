Zonnig weer tijdens de 2e vrije training in Silverstone: Carlos Sainz is de snelste

Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet tijdens de 2e vrije training. WK-leider Max Verstappen zette de 4e tijd neer. Charles Leclerc de 5e.

Er was regen tijdens de 1e vrije training op het circuit van Silverstone. In de 2e training was het een heldere hemel. De F1-piloten kwamen daardoor meer in actie.

Carlos Sainz zette de snelste tijd neer: 1:28.942. Hij werd kort gevolgd door Lewis Hamilton, Lando Norris en Max Verstappen. Charles Leclerc zette de 5e tijd neer op bijna een halve seconde.

Valtteri Bottas de snelste was tijdens de 1e vrije training, zette de 11e tijd neer. Hij was meer dan een seconde trager dan Sainz.