De 1e vrije training op Silverstone: weinig actie en Valtteri Bottas zet de snelste tijd neer

Tijdens de 1e vrije training is er weinig gebeurd. Veel F1-piloten bleven lang in de pitlane. Valtteri Bottas zette uiteindelijk de snelste tijd neer.

De grand prix van Groot-Brittannië is al de 10e van het seizoen. Tijdens de 1e vrije training waren er wisselende weersomstandigheden. De F1-piloten vertrokken in de regen, maar daarna schenen zon en regen elkaar af.

In die omstandigheden hadden de rijders weinig zin om op het circuit te gaan. WK-leider Max Verstappen had halfweg nog maar 1 ronde afgelegd en hij was niet de enige. Enkele minuten van het einde ging Lance Stroll van het circuit. De vrije training werd dan al maar rapper afgevlagd.

Uiteindelijk was het Valtteri Bottas die de snelste tijd neerzette. Lewis Hamilton was 2e. 10 rijders zetten officieel een rondetijd neer. Verstappen kon uiteindelijk zijn aantal afgelegde ronden verdriedubbelen. Hij zette geen officiële tijd neer.