Neuville beperkt de schade maar ziet Rovanpera verder uitlopen in WK-stand

De Fin Kalle Rovanpera heeft de Rally van Kenia gewonnen. Hij haalde het in zijn Toyota voor drie andere Toyota-wagens. Neuville eindigde in zijn Hyundai pas op de 5e plek.

Neuville had een lastig weekend in Kenia, vrijdag kende hij motorproblemen waardoor hij meteen moest achtervolgen. Van een negende plaats schoof hij toen op naar een vijfde plaats.

Zaterdag knalde onze landgenoot dan weer tegen een boom waardoor hij na enkele goede chronoritten opnieuw op plek 5 terechtkwam.

Van die 5e plek kon hij zondag niets beter maken en zo ziet Neuville, die wel tweede blijft in de WK-tussenstand, leider Rovanpera verder uitlopen. In de Power Stage pakte Neuville wel extra puntjes in de achtervolging op Rovanpera