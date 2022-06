Thierry Neuville rijdt tegen boom aan en gaat na opgave nog wegzakken in Rally van Kenia

Neen, de Rally van Kenia is niet de rally van Thierry Neuville geworden. Nadat hij tegen een boom reed was een opgave niet te vermijden.

Bij het ochtendgloren bekleedde Thierry Neuville zaterdag de vijfde plaats. Het podium was echter nog niet helemaal verloren. Neuville opende de dag sterk met een tweede plaats en twee overwinningen in drie ritten. In de rit waarin hij tweede werd, liep hij dan ook nog eens een gebarsten voorruit op door met een tak in aanraking te komen.

ONVOLDOENDE ZICHTBAARHEID

Door deze prestaties schoof Neuville op naar een vierde stek. De omgeving in Kenia was echter niet zijn vriend, zo bleek. Neuville reed in de dertiende etappe met zijn Hyundai tegen een boom aan. De schade was aanzienlijk, het zicht hierna onvoldoende.

Er zat voor Neuville dus niets anders op dan de strijd te staken en op te geven. Neuville belandde opnieuw op die vijfde stek, zijn positie bij het begin van de dag. Door zijn opgave zal Neuville zondag echter nog verder wegzakken.