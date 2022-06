Thierry Neuville start met 2e plaats in Kenia

Thierry Neuville is goed gestart in de Rally van Kenia. Na de 1e rit op de 1e dag staat hij op een 2e plaats.

De Rally van Kenia is al de 6e manche van het WK. Het was de 2e editie van de rally in de recente geschiedenis van de WRC.

Op dag 1 stond er 1 rit op het programma. Daarin zette Thierry Neuville de 2e tijd neer. Hij volgt op 6 tienden van leider Sébastien Ogier. WK-leider Kalle Rovanperä staat voorlopig op de 11e plaats. Hij was 4,5 seconden trager dan Ogier.

Dag 2 telt 6 ritten. 2 daarvan zijn meer dan 30 km lang.