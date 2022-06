Thierry Neuville kent geen eenvoudige dag maar sluit toch nog af in de top vijf

Het is lang niet eenvoudig je in de rally in pakweg de top vijf positioneren. Thierry Neuville heeft dat nog maar eens ondervonden, maar behoudt voorlopig wel aansluiting met de subtop.

Neuville was tweede geworden in de korte openingsrit, maar zou al snel merken dat het een allesbehalve gemakkelijke vrijdag zou worden. De Hyundai-rijder zakte na motorproblemen weg naar een negende stek, wat helemaal niet overeen komt met zijn ambities.

OOK NOG LEKKE BAND

Het was dus achter de feiten aanhollen. In de namiddag reed Neuville wel enkele betere resultaten. Met als hoogtepunt een tweede plaats in de zevende rit. Terwijl Neuville het met een lekke band nochtans opnieuw niet getroffen had.

In de stand is Thierry Neuville inmiddels opgerukt naar een vijfde plaats. In het weekend moet blijken of de Belg nog verder kan opschuiven. WK-leider Kalle Rovanperä staat aan de leiding in de Rally van Kenia. De Fin heeft 22 seconden voorsprong op de Brit Elfyn Evans en 25 seconden voorsprong op de Est Ott Tänak.