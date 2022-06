Sterke Verstappen verstevigt zijn leiderspositie in WK Formule 1, Leclerc van op laatste plek nog naar top 5

Max Verstappen is echt wel sterk op dreef in de Formule 1. Hij heeft zijn leiderspositie in het WK verstevigd door de GP van Canada te winnen.

Verstappen wist voor aanvang van de race ook wel dat er gouden zaken te doen vielen. Zelf stond de Nederlander op de pole, terwijl zijn grote uitdager Leclerc helemaal achteraan vertrok omdat aan zijn Ferrari danig gesleuteld moest worden. Alonso startte naast Verstappen op de eerste rij, maar zijn Alpine bleek niet snel genoeg om een hoofdrol te spelen. SAFETY CAR Het was geen perfecte wedstrijd voor Red Bull, want Pérez viel al snel uit door motorproblemen. De strijd om de overwinning ging tussen Verstappen en Sainz. Een crash van Tsunoda bracht de safety car op de baan en nadien kon Sainz met versere banden in de laatste vijftien ronden de aanval inzetten. Verstappen bleef echter foutloos en werkte een sterk slot af. Dat hielp hem om de overwinning veilig te stellen. Sainz werd tweede, Hamilton derde. Russell, die andere Mercedes-rijder, kwam als vierde over streep. Leclerc belandde na een inhaalrace nog op de vijfde plaats.