Het stratencircuit in Melbourne tot 2035 in de Formule 1

De GP van Australië staat al sinds 1985 op de Formule 1-kalender. Sinds 1996 wordt er geracet in Melbourne. De Formule 1 kondigde aan dat er tot en met 2035 in Melbourne zal geracet worden. Ook zal tijdens het raceweekend de Formule 2 en Formule 3 vanaf 2023 er voor de 1e keer erbij zijn.

"De GP is altijd een favoriet circuit geweest voor de rijders, fans en teams", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Ook is Melbourne een ongelooflijke en dynamische internationale stad die perfect past bij onze sport."

