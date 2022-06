Max Verstappen rijdt eenvoudig naar vierde overwinning in vijf races, drama voor Ferrari in Azerbeidzjan

Met zijn vierde overwinning in vijf races doet Max Verstappen een gouden zaak. Voor Ferrari daarentegen werd het een drama in Azerbeidzjan.

Pérez pakte uit met een sterke start in Bakoe en ging zo meteen voorbij Leclerc. Opdoffer nummer twee voor Ferrari kwam er aan toen Sainz geparkeerd stond na remproblemen. Leclerc maakte van de virtuele safety car gebruik om verse banden te gaan halen in de pits.

STRIJD SNEL GESTREDEN

Het gaf Verstappen vrije baan om op zoek te gaan naar zijn teamgenoot. Op zijn inhaalmanoeuvre was weinig aan te merken: Verstappen dus voorbij Pérez naar de kop van de race. Even later was de strijd al gestreden, want Leclerc viel uit wegens motorproblemen. Bij Ferrari konden ze al vroegtijdig beginnen met inpakken.

Ook al was Mercedes veel trager dan de andere topteams, het kreeg door het uitvallen van beide Ferrari's wel met twee rijders in de top vier. Russell werd derde en Hamilton vierde. Gasly en Vettel maakten de top zes in Azerbeidzjan compleet.