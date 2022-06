Opnieuw strijd tussen Red Bull en Ferrari: Pérez kan met twee gewonnen trainingen naar kwalificaties

Een nieuwe GP, een nieuwe clash tussen Red Bull en Ferrari. Pérez heeft na de trainingen de meeste redenen om tevreden te zijn.

De man die de GP van Monaco gewonnen heeft, was ook de snelste in de eerste oefensessie in Azerbeidzjan. In de tweede vrije training was het dan weer Charles Leclerc die de beste tijd had neergezet. Na deze trainingsritten op vrijdag was het uitkijken wat zaterdag de waardeverhoudingen zouden zijn.

Red Bull bracht het er in de derde vrije training aardig vanaf, want met hun rijders op posities 1 en 3 hielden ze beiden minstens één Ferrari-man achter zich. Het was opnieuw Sergio Pérez die naar de snelste tijd knalde met 1:43.170.

LECLERC IN DE BUURT

Het verschil met Leclerc was wel niet zo groot: minder dan een tiende van een seconde. Verstappen reed de derde tijd, Sainz was de vierde snelste man. Het zal moeten blijken of dit ook een voorbode is voor de kwalificaties.