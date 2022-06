Charles Leclerc pakt met verbluffende ronde de pole in Azerbeidzjan, beide Red Bulls zijn grootste belagers

Ook in Azerbeidzjan is de pole voor Charles Leclerc. Daar was wel een verbluffende ronde voor nodig. Een opsteker voor Leclerc, maar Red Bull volgt wel op plaatsen 2 en 3.

Voor de strijd om de pole kon losbarsten, was het eerst de strijd om de kwalificaties niet te snel ten einde laten komen, voor de rijders die hiervoor in aanmerking kwamen. Magnussen, Albon, Latifi, Stroll en Schumacher geraakten niet verder dan Q1. Opvallend was dat met Norris en Ricciardo beide McLaren-rijders sneuvelden in Q2. Dat was ook het geval voor Ocon, Zhou en Bottas.

Nadien was het aan de toppers om het maximale te halen uit hun bolide en het was ook zichtbaar duidelijk dat ze dat probeerden. Zowel bij Ferrari als bij Red Bull namen de rijders vol risico en zaten ze op de limiet. Na een eerste poging om een snel rondje neer te zetten, was het vooral Ferrari dat er goed voor stond, met een eerste plek voor Sainz en een tweede plek voor Leclerc.

SAINZ VERBETERT NIET MEER

Sainz kon echter niet meer verbeteren en dat deden Leclerc, Pérez en Verstappen allemaal wel. Vooral Leclerc zette een verbluffende ronde neer en knalde naar 1:41.359. Pérez legde nog beslag op de tweede plaats. Verstappen van op P3 en Sainz van op P4 zullen zondag in de race vertrekken op de tweede startrij. De volgende drie plaatsen zijn voor Russell, Gasly en Hamilton.