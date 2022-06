Thierry Neuville beperkt nog de schade, Ott Tänak wint in Sardinië

Thierry Neuville heeft nog 5 WK-punten kunnen overhouden aan de Rally van Sardinië. Hij won de powerstage. De Fin Ott Tänak zette de rally op zijn naam.

Op het einde van dag 3 vertelde Thierry Neuville dat hij nog zo veel mogelijk punten wou pakken in de powerstage. Het is hem ook gelukt. Hij won de powerstage en kon zo nog 5 punten voor het WK verdienen. Daardoor wist hij de schade nog te beperken na al zijn pech in de Rally van Sardinië. Op de 2e dag zakte hij weg na technische problemen en op de 3e dag moest hij zelfs opgeven. Daardoor zag hij veel WK-punten aan zijn neus voorbijgaan.

De winst in Sardinië was voor de Fin Ott Tänak. Na dag 3 had hij al een comfortabele voorsprong. Op de slotdag werd die alleen maar groter. WK-leider en landgenoot van Tänak, Kalle Rovanperä, eindigde 5e. Hij leidt nu met 120 punten in de WK-tussenstand. Neuville staat 2e met 65 punten.