Vandoorne blijft met vijfde plek in Jakarta aan leiding in klassement, Jaguar wint negende ePrix van seizoen

Stoffel Vandoorne begon als leider in de Formule E aan de ePrix van Jakarta in Indonesië. Hij moest daar vooral eerste achtervolgers Mortara en Vergne in het oog houden.

In de kwalificaties moest Vandoorne zich beperken tot het houden van aansluiting bij de subtop. Vandoorne legde beslag op de zevende startpositie. Minder goed nieuws voor hem was dat Vergne de pole pakte. De Fransman kreeg Da Costa, zijn teamgenoot bij Techeetah, naast hem op de eerste startrij. Terwijl Da Costa tijdens de race uit de top drie tuimelde, schoof Vandoorne zachtjes aan op. De Belg van Mercedes reed bij het ingaan van het laatste kwartier op een vijfde plaats. Het werd nog een strijd tussen Vergne, Evans en Mortara. EVANS VOORBIJ VERGNE Evans ging Vergne nog voorbij en bezorgde Jaguar Racing de overwinning. Vergne kon dan wel onder druk van Mortara zijn tweede plaats vasthouden. Vandoorne kwam als vijfde over de finish en blijft hierdoor aan de leiding in het klassement.