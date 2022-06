Thierry Neuville valt op dag 3 in Sardinië uit, Ott Tänak leidt

Thierry Neuville heeft op dag 3 moeten opgeven in de Rally van Sardinië. Hij komt wel op de 4e dag weer in actie. De Fin Ott Tänak heeft de leiding overgenomen.

Op de 3e dag van de Rally van Sardinië was er heel wat chaos. Eerst moest de Fin Esapekka Lappi al in de 1e rit van de dag opgeven. Nadien was er hetzelfde lot voor Thierry Neuville in de 12e rit. De laatste rit van de dag werd dan weer onderbroken door een zware crash van de Fransman Adrien Fourmaux.

De Fin Ott Tänak kwam dankzij de opgave van Lappi aan de leiding. Hij bouwde zijn voorsprong gestaag uit en won 6 van de 8 ritten. Hij heeft op het einde van de 3e dag 46 seconden voorsprong op de Ier Craig Breen. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä begon als 8e aan de dag en kon opschuiven naar een 5e plaats.

Op de slotdag staan er nog 4 ritten op het menu, waaronder de Powerstage. Thierry Neuville heeft al laten weten dat hij nog in actie zal komen. Hij wil nog zo veel mogelijk punten tijdens de Powerstage verdienen.