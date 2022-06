Neuville geeft leidersplaats weg en zakt door technische problemen ver weg, Fin Lappi op kop

Een veel minder goede dag voor Thierry Neuville. Zijn leidersplaats is door technische problemen gaan vliegen. Het wordt schade beperken voor de rest van de rally.

Nochtans was Neuville in Sardinië uitstekend begonnen. De Belg van Hyundai was zowel in de shakedown als in de eerste klassementsrit de beste. De verschillen waren uiteraard nog beperkt en dat zijn ze een dag later al veel minder. Helaas heeft Neuville inmiddels ook heel wat tijd verloren.

VERSNELLINGSBAK HAPERT

Een groot deel aan dat tijdsverlies is te wijten aan technische problemen. Neuville kende problemen met zijn versnellingsbak in de vijfde klassementsrit. Dat blijft niet zonder gevolgen. Neuville is pas negende, op ruim twee minuten van leider Lappi. Het is nog wel spannend in de strijd om de zege, want de Fin ligt wordt binnen dezelfde seconde als Tänak geplaatst en Loubet staat ook maar vijftien seconden achter.

Het kan altijd nog erger, moet Neuville maar denken. Elfyn Evans moest door een waterlek opgeven. De Welshman kan zaterdag wel hervatten, maar met een flinke tijdstraf. Het is ook niet de rally van WK-leider Rovanperä, die voorlopig genoegen moet nemen met een achtste stek.