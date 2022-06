Thierry Neuville aan de leiding na de 1e dag in Sardinië

Thierry Neuville staat na de 1e dag op kop in de Rally van Sardinië. Hij was de snelste tijdens de 1e rit. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä staat 4e.

In de Rally van Sardinië is Thierry Neuville goed begonnen. Hij was tijdens de 1e rit de snelste. Op de 2e plaats staat de Japanner Takamoto Katsuka op een 0,5 seconde. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä was 4e op 1 seconde van Neuville.

Neuville was eerder op de dag al goed begonnen. Tijdens de shakedown was hij ook de snelste. Vanaf vrijdag volgt het echte werk. Dan staan er 8 ritten op het menu.