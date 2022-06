OFFICIEEL: Red Bull bevestigt de contractverlenging van winnaar van GP van Monaco

Het hoeft niet langer ontkend te worden. De contractverlenging van de winnaar van de GP van Monaco bij Red Bull is inderdaad een feit.

Sergio Pérez had na zijn overwinning in de race van voorbije zondag al per ongeluk verklapt dat hij had bijgetekend. Dat is door Red Bull nu ook officieel aangekondigd. De Mexicaan blijft zeker tot aan het einde van 2024 voor zijn huidig team rijden en doet er dus nog twee jaar bij.

"Het is een ongelooflijke week geweest. Het winnen van de GP van Monaco is voor elke rijder een droom. Om dat te kunnen opvolgen met de aankondiging dat ik bij het team blijf tot 2024,maakt me extreem blij. Ik ben zo trots om lid van dit team te zijn en voel me hier volledig thuis", verklaart Pérez.

Red Bull zet dus nog wat langer in op de tandem Max Verstappen - Sergio Pérez. "Mijn relatie met Max helpt om de ploeg nog meer vooruit te stuwen. We hebben een enorm momentum opgebouwd. Dat heeft het huidige seizoen al aangetoond, ik ben benieuwd om te zien wat er in de toekomst nog in zit." Sergio Pérez staat momenteel derde in de WK-stand.