Ferrari's het snelst: Leclerc pakt pole in kwalificatiesessie die eindigt onder rode vlag door crash Red Bull

Het was ook in de kwalificaties in Monaco Ferrari tegen Red Bull. Leclerc knalde naar de polepositie, de sessie eindigde onder de rode vlag.

Na Q1 waren de kwalificaties reeds voorbij voor Albon, Gasly, Stroll, Latifi en Zhou. Voor Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo en Schumacher was Q2 dan weer het eindpunt. Vervolgens kon de strijd om de polepositie helemaal losbarsten. Gezien de snelheid in de trainingen waren Leclerc en Pérez de grote favorieten voor de pole. Ferrari kon de kwalificaties veruit naar zijn hand zetten, met Leclerc die duidelijk de snelste was en ook een tweede plaats van Sainz op twee tienden van een seconde. FERRARI OP RIJ 1 EN RED BULL OP RIJ 2 Pérez had een voorlopige derde startplek beet en trachtte nog een laatste snel rondje af te leggen, maar parkeerde zijn wagen in de muur in een bocht. Nadien kwam ook nog Sainz er aan en gaf die de bolide van Pérez ook nog een tikje. Persoonlijk zullen ze er wel goed van af komen, wel wordt het de schade checken bij de wagen. Verstappen vertrekt in de race naast zijn teamgenoot op plek 4. Norris en Russel staan op de derde rij.