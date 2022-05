2 keer de snelste tijd voor Charles Leclerc tijdens de eerste 2 vrije trainingen in Monaco

Charles Leclerc heeft tijdens de 1e en de 2e vrije training de snelste tijd neergezet. WK-leider Max Verstappen was telkens 4e.

In Monaco is de F1 al goed voor zijn 7e GP van het seizoen. Op vrijdag stonden de 1e 2 vrije trainingen op het programma.

In de 1e vrije training was thuisrijder Charles Leclerc de snelste. Sergio Perez was 39 duizendsten trager. WK-leider Max Verstappen legde beslag op de 4e plaats. De Mercedessen waren goed voor de 8e (George Russell) en 10e tijd (Lewis Hamilton).

Tijdens de 2e vrije training was er een rode vlag na een zware crash van Daniel Ricciardo. Hij kon zonder problemen naar de pitstraat stappen. Aan het einde van de sessie was Leclerc opnieuw de snelste. Nu was Carlos Sainz 2e. Verstappen zette opnieuw de 4e tijd neer.