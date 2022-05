Thierry Neuville eindigt 5e in de Rally van Portugal

Thierry Neuville is 5e geëindigd in de Rally van Portugal. De winst was voor de Fin Kalle Rovanperä.

Op dag 4 begon Thierry Neuville op een 5e plaats. Er moesten nog 5 ritten afgewerkt worden, waaronder de Power Stage. Neuville zette op de 4e dag altijd tijden neer die goed waren voor de top vijf. Ook was het opvallend dat de verschillen tussen de top 5 onderling altijd beperkt bleven. Daardoor kon er nog weinig veranderen voor Neuville en sloot hij af met een 5e plaats. De winst was voor de Fin Kalle Rovanperä. Zijn leidersplaats kwam niet meer in gevaar en het verschil werd alleen maar groter. De Brit Elvyn Evans eindigde 2e. De 3e plaats was voor de Spanjaard Dani Sordo, die nog op de slotdag voorbij de Japanner Takamoto Katsuka ging. In de WK-tussenstand vergroot Rovanperä zijn voorsprong op Neuville. Hij heeft er nu 106, Neuville 60.