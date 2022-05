Max Verstappen wint de GP van Spanje en neemt de WK-leiding over, Charles Leclerc valt uit

Max Verstappen heeft de GP van Spanje gewonnen. WK-leider Charles Leclerc viel halfweg uit. Verstappen neemt ook de WK-leiding over.

De GP van Spanje was al de 6e van het seizoen. Charles Leclerc vertrok vanuit polepositie. verzilverde die ook. In het middenveld kwamen Lewis Hamilton en Kevin Magnussen met elkaar in contact. Beiden moesten de pitstraat en sloten achteraan weer aan.

Enkele ronden verder Carlos Sainz van de baan. Even later deed Max Verstappen hetzelfde in dezelfde bocht. Achteraf kloeg hij ook over het DRS-systeem dat bij hem niet werkte. Dan was er een donderslag bij heldere hemel: Leclerc reed de pitstraat in en gaf op. Zijn wagen had geen kracht meer.

LAP 27/66



šŸ“» "No, no, no! What happened?" Leclerc radios



The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT May 22, 2022

Sergio Perez nam de leiding over van George Russell en Verstappen was weer de pitstraat ingereden en viel terug naar de 4e plaats. Enkele ronden later reed hij alweer op de 2e plaats. 2 ronden later ging Perez de pitstraat en zo reed Verstappen aan de leiding met Perez als buffer achter hem.

Verstappen reed zorgeloos als 1e over de streep voor Perez en Russell. Hamilton kon terugkeren uit de achtergrond en werd 5e. Verstappen neemt ook de leiding in de WK-tussenstand van Leclerc over.