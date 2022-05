Thierry Neuville rukt op: na 3e dag staat hij 5e in de Rally van Portugal

Thierry Neuville staat na 3 dagen 5e in de Rally van Portugal. Zo heeft hij 2 plaatsen kunnen opschuiven. De Fin Kalle Rovanperä heeft de leiding.

In de Rally van Portugal zijn ze al aan dag 3 toe. Na 2 dagen stond Thierry Neuville 7e op 1:46.4 van leider Elfyn Evans.

Op dag 3 begon Neuville meteen goed. In de 1e 2 ritten eindigde hij 4e. Zo kon hij meteen opschuiven naar de 5e plaats in het klassement. Daarna bleef hij goed zijn plaats verdedigen. In de voorlaatste rit van de dag zette Neuville de snelste tijd neer. De laatste rit was kort en daarin verloor hij wat tijd tegenover de rest van de top 5.

Na 3 dagen staat Neuville op een 5e plaats. Op de 4e plaats staat zijn ploegmaat bij Hyundai Dani Sordo. Hij heeft een halve minuut voorsprong op Neuville. Neuville heeft een voorgift van anderhalve minuut op de 6e plaats. Kalle Rovanperä nam ondertussen in de voorlaatste rit de leiding over. Hij heeft 5.7 seconden voorsprong op Evans. Neuville staat op 2:25.9.