De pole is voor Charles Leclerc in Spanje, Max Verstappen eindigt 2e

Charles Leclerc vertrekt morgen vanuit polepositie in de GP van Spanje. Hij was de snelste tijdens de kwalificaties. Max Verstappen was 2e.

Tijdens het 1e deel van de kwalificaties waren er al een paar verrassingen. Sebastian Vettel en Fernando Alonso vielen al af. In het 2e deel was er een primeur. Mick Schumacher ging voor de 1e keer in zijn F1-carrière naar het laatste deel van de kwalificaties. In het begin van het laatste deel maakte Charles Leclerc een foutje tijdens zijn 1e snelle ronde. Hij spinde en moest de pitstraat weer binnen. Nadien kwam hij weer sneller op het circuit. En met resultaat: hij pakte de polepositie. Zijn tijd was 3 tienden sneller dan die van Max Verstappen.