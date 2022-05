Charles Leclerc blijft de bovenhand halen in de vrije trainingen in Spanje, Verstappen geeft zich niet gewonnen

Charles Leclerc was de snelste in de eerste twee vrije trainingen, terwijl Max Verstappen nog niet kon overlopen van vertrouwen. Het was uitkijken wat de derde training in Spanje zou brengen.

Die derde oefensessie was niet enkel interessant voor Ferrari, maar ook voor de andere topteams. Mercedes had aangenaam verrast in FP2. Zou het kunnen bevestigen? En Red Bull moest met het oog op de race toch wel iets ondernemen om wat dichter bij de grote concurrent te geraken. Alles leek opnieuw naar wens te gaan voor Ferrari, met Leclerc die twee tienden van een seconde sneller was dan Sainz.

Bij Haas daarentegen een heel ander beeld: er werden problemen vastgesteld aan de wagen van Schumacher. Toen Verstappen op de baan kwam op de zachte band voor zijn eerste snelle ronde, reed hij meteen de tweede beste tijd. Gasly kreeg niet de gelegenheid om een snelle ronde af te leggen: door een oververhitte motor zat de sessie er voor de Fransman er al snel op.

LECLERC OPNIEUW SNELSTE MAAR SPANNING VERZEKERD

Leclerc ging zijn tweede setje zachte banden halen en verbeterde nog eens zijn eigen tijd, maar het is niet dat hij heel ver voor lag op de concurrentie. Sainz nam even de tweede plek in, waarna Verstappen die weer opeiste. Minder dan een tiende gaf Verstappen toe op Leclerc, die wel voor de derde sessie op rij de snelste was met 1:19.772. Russell reed in zijn Mercedes naar de derde tijd.