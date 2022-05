Thierry Neuville wint korte eerste rit in rally in Zuid-Europa en gaat dan ook meteen aan de leiding

Thierry Neuville heeft nog eens getoond hoe het best aan een rally te beginnen. Een korte eerste rit zette hij op Zuid-Europese bodem helemaal naar zijn hand.

Het is in de Rally van Portugal dat de WRC-piloten weer het beste van zichzelf geven. Het was al geleden van voor het uitbreken van de coronacrisis dat de rally nog eens kon plaatsvinden. Neuville liet alvast zien blij te zijn om nog eens terug te keren naar Portugal.

BEPERKTE VERSCHILLEN IN COIMBRA

In de straten van Coimbra knalde Neuville naar de overwinning in een eerste korte klassementsrit van 2,82 kilometer. Groot waren de verschillen uiteraard niet. De Belg van Hyundai was 0,6 seconden sneller dan Ott Tänak. Breen volgde op de derde plaats op 1,4 seconden.

In de ritten van vrijdag en zaterdag zal het klassement pas echt gevormd worden. Dan moet blijken of Neuville en zijn copiloot Wydaeghe een hoofdrol kunnen blijven spelen in de Rally van Portgual.