Podium lijkt maximale in Portugal: ex-leider Neuville moet door kapotte aandrijfas achtervolgen

Thierry Neuville was na de eerste korte rit leider in Portugal. Ondertussen is het echter achtervolgen geblazen, mede door materiaalproblemen.

Ook bepaalde concurrenten bleven niet bespaard van materiaalpech. Zo moesten de Fransmannen Sébastien Ogier en Sébastien Loeb zelfs opgeven. Voor de overwinning leek het een strijd te worden tussen Neuville, Evans en Rovanperä. Inmiddels is de driestrijd een tweestrijd geworden. In de achtste klassementsrit moest Neuville stoppen door een probleem aan zijn linkervoorwiel en een kapotte aandrijfas. Dat kostte hem uiteraard enkele posities: Neuville is teruggeslagen naar de zevende plaats. TOYOTA BOVEN Toyota boven dus in Portugal: de Brit Elfyn Evans sluit de dag af als leider, met een voorsprong van tien seconden op zijn Finse teamgenoot Kalle Rovanperä. Neuville volgt al op 1'32" van Evans. De eerste twee gaat de Belg niet meer inhalen, maar zijn achterstand op Dani Sordo, die derde staat, is 'maar' 50 seconden. Het hoogst haalbare lijkt een derde plek, al zal Neuville ook dan nog een ferme sprong voorwaarts moeten maken.