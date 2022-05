Ferrari's uitstekend van start op circuit van Barcelona: Leclerc het snelst in eerste training in GP van Spanje

Ferrari is vastberaden een tandje bij te steken na twee zeges op rij van Verstappen. Leclerc is in Spanje alvast de snelste man geweest in de eerste vrije training.

Het is in Barcelona uitkijken naar de updates van Ferrari en Mercedes, maar het was wel een Red Bull die als eerste van de toppers een snelle tijd neerzette. Het was Max Verstappen die hierin slaagde. In de loop van de eerste vrije training geraakten de Ferrari's wel op toerental, met Leclerc die nog een tikkeltje sneller was dan Sainz.

VIPS RIJDT VOOR RED BULL

Een paar ploegen zetten in deze sessie wel een andere rijder in dan hun andere twee piloten, zoals Red Bull met Juri Vips. Die was ook betrokken bij een klein incidentje: hij was nogal traag onderweg in zijn cool-down lap, Russell reed hem bijna van achteren aan.

Aan de toptijden veranderde niets in de slotminuten van de sessie: met 1:19.828 was de beste tijd voor Leclerc. Sainz had dus de tweede tijd gereden en Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats.