Charles Leclerc opnieuw de snelste in oefensessie in Spanje, duidelijke verbetering bij Mercedes

Charles Leclerc deelde op de eerste dag van de GP van Spanje de lakens uit. Mercedes was wel de renstal die hem het meeste kon bedreigen in de tweede vrije training.

Door de kans op regen later in de sessie wilde het overgrote deel van de rijders meteen de baan op, wat resulteerde in een druk circuit. Een opvallend moment was er toen Bottas zijn bolide even in het gras parkeerde. Nadien begonnen de topteams te jagen op de snelste tijd.

LECLERC BOVEN BIJ FERRARI

Sainz verbeterde de tijd van Verstappen, maar ploegmaat Leclerc was nog sneller. Een herhaling van de eerste oefensessie wat dat betreft, maar er was wel één duidelijk verschil: Mercedes kwam beduidend beter voor de dag. Russell knalde naar de tweede tijd en Hamilton naar de derde.

De 1:19.670 van Leclerc bleef bovenaan de tabel staan. Zo was de Ferrari-man één tiende van een seconde sneller dan Russell en twee tienden sneller dan Hamilton. Bij Red Bull dachten ze vooral al aan de racestrategie en lieten ze Verstappen de vrije training uitrijden op medium banden.