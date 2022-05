Landgenoot is op weg naar de wereldtitel in de MX2-klasse van het motorcross

Het is al 15 jaar geleden dat België nog een wereldkampioen motorcross had. Daar gaat waarschijnlijk verandering in komen.

Jago Geerts staat namelijk op kop in de MX2-klasse van het motorcross. Het lijkt erop dat hij zijn grootste concurrent, Tom Vialle, zal kunnen afhouden. Zelf heeft Geerts het gevoel dat hij er dichtbij zal zijn: “De laatse 3 jaar was ik er al dichtbij. Wereldkampioen worden is dan ook mijn doel voor dit seizoen", vertelde hij aan Sporza. "Ik pak mijn fysieke trainingen iets anders aan en ik werk samen met een mental coach. Dat laatste helpt wel", legt Geerts uit.