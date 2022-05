Stoffel Vandoorne is 3e in Berlijn en verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand

Stoffel Vandoorne is 3e geëindigd in de ePrix in Berlijn. Zijn voorsprong in de WK-stand wordt groter.

Een dag eerder was er al een ePrix in Berlijn. Op dag 2 was Stoffel Vandoorne 8e tijdens de kwalificaties. Zijn ploegmaat Nyck de Vries zette de 3e tijd neer. Edoardo Mortara pakte de pole. Tijdens de race zette de Vries een kanonstart neer. Hij reed meteen aan de leiding en gaf die niet meer af. Vandoorne schoof geleidelijk aan op en kwam uiteindelijk op de 3e plaats terecht. Vandoorne verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. Hij heeft 111 punten. Zijn 1e achtervolger is nu Mortara met 99 punten.